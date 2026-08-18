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توم براك: الغارات الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية بسوريا "تصعيد غير ضروري"

أخبار دولية
2026-08-18 | 08:02
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توم براك: الغارات الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية بسوريا &quot;تصعيد غير ضروري&quot;
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توم براك: الغارات الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية بسوريا "تصعيد غير ضروري"

نسب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا إلى إسرائيل، معتبرا أنها "تصعيد غير ضروري" يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.
     
وفي منشور على منصة اكس، كتب براك وهو سفير واشنطن لدى أنقرة: "نشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية"، والتي تشكل "تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي". 

ودعا الأطراف كافة الى "منح الأولوية للحوار المنطقي بدلا من حوادث عسكرية إضافية".     

أخبار دولية

توم براك

الغارات الإسرائيلية

قاعدة أبو الظهور الجوية

سوريا

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