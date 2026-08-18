أوكرانيا تأمر بإجلاء عائلات من 16 بلدة بوسط شرق البلاد

أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء عائلات من عدد من البلدات في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق البلاد، في ظل تدهور الوضع الأمني.



وتدعو أوكرانيا بانتظام المدنيين في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا، خصوصا مع تكثف الضربات الروسية أو تقدم قوات موسكو.



وأفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر غانيا عبر تلغرام، بأن قرار الإجلاء الإلزامي يشمل هذه المرة 16 بلدة في منطقة دنيبروبتروفسك.



وأوضح أن "العائلات التي لديها أطفال أمامها شهر لمغادرة هذه المناطق"، مشيرا إلى أن القرار يشمل نحو 2200 طفل.



ويمكن للمدنيين الذين يتم إجلاؤهم الإقامة في مراكز مخصصة، كما يحصلون على دعم من الدولة لإعادة توطينهم.



وكثفت روسيا وأوكرانيا ضرباتهما في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين على جانبي الجبهة.



وتتعرض منطقة دنيبروبتروفسك بانتظام لهجمات روسية بطائرات مسيّرة وصواريخ، كما تشهد مناطق في أقصى شرقها معارك. لكن الجيش الأوكراني حقق تقدما فيها خلال تموز، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات معهد دراسة الحرب.