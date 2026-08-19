روسيا: استهداف سفينة شحن في البحر الأسود "كانت تحمل شحنة عسكرية"

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني.



وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية.