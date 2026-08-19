مقتل 9 أشخاص على الأقل بحريق في فندق في الهند

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في فندق في ولاية البنغال الغربية في الهند الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول في إدارة الإطفاء وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إذ إنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام إن "تسعة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من الأربعاء".



وأضاف أنه تم إنقاذ ستة رجال وامرأتين وطفل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.