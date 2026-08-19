الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقلصان فترة ونطاق تدريبات عسكرية بأمر من ترامب

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما ستختصران فترة إجراء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة إلى خمسة أيام بدلا من 11 يوما سابقا وستقلصان نطاق بعض التدريبات الميدانية بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص كبير لمشاركة بلاده فيها.وجاء هذا التغيير في التدريبات في وقت يزور فيه وزير الخارجية الصيني وانغ يي كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وغدا الخميس من أجل إجراء محادثات تتعلق بأمن المنطقة يُتوقع أن تتطرق لأحدث التطورات في شبه الجزيرة الكورية.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول تحت اسم "أولتشي فريدوم شيلد" (درع الحرية-أولتشي) التي بدأت في 17 آب ستستمر حتى 21 من الشهر الحالي بدلا من موعد انتهائها الأصلي في 27 من آب.ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع في كوريا الجنوبية آهن غيو-بايك قوله إن البلدين سيلغيان المرحلة الثانية من التدريبات التي كان من المتوقع أن تتضمن عمليات هجوم مضاد بعد أن ركزت المرحلة الأولى على الدفاع.وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الدولتين وافقتا على تعديلات جزئية في فترة ونطاق التدريبات بناء على اقتراح من الولايات المتحدة. وسيتم أيضا تقليص بعض تدريبات المناورات الميدانية لكن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية بأن الوزارة قلصت بشكل كبير التدريبات وما يتعلق بها من الأنشطة مع إلغاء بعضها أو تحويلها إلى طريقة المحاكاة.وأوضح أن التغييرات ستحافظ على الجاهزية الضرورية وأهداف التدريب من دون المساس بجودة تحقيق أهداف الولايات المتحدة من تلك التدريبات.وجاءت التغييرات بعد أمر من ترامب صدر يوم الأحد "بتقليص كبير" لمشاركة الولايات المتحدة في التدريبات وعزا ذلك لما وصفها بأنها "علاقة طيبة جدا" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونغيانغ نددت مجددا بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس لمواجهة ما وصفتها بالتهديدات العسكرية من واشنطن وسول.وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يحث مستشاريه على ترتيب لقاء مباشر مع كيم في وقت قريب قد يكون هذا الخريف.