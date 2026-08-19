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تركيا ترفض "المزاعم الباطلة لنتانياهو" حول تبرير الضربة على مطار عسكري في سوريا
أخبار دولية
2026-08-19 | 02:43
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تركيا ترفض "المزاعم الباطلة لنتانياهو" حول تبرير الضربة على مطار عسكري في سوريا
رفضت تركيا الأربعاء مزاعم إسرائيلية "باطلة" تفيد بأن أنقرة تشكل تهديدا على أمنها من خلال الاستعداد لنشر قوات في مطار عسكري في سوريا تعرّض لضربة حمّلت الولايات المتحدة إسرائيل مسؤوليتها.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية بيانا عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية جاء فيه أن "المزاعم الباطلة التي قدّمها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهدف إلى إضفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
أخبار دولية
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