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بيانات صادرة عن شركة كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-08-19 | 02:45
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بيانات صادرة عن شركة كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز
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بيانات صادرة عن شركة كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز

أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت أمس الثلاثاء إذ تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.

وأشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق منذ أمس الثلاثاء وحتى الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، انخفاضا من تسع سفن في اليوم السابق، وأقل من متوسط 10 أيام البالغ 11 سفينة.

أخبار دولية

حركة الملاحة

مضيق هرمز

سفن

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