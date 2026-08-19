الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيانات صادرة عن شركة كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-08-19 | 02:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بيانات صادرة عن شركة كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز
أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت أمس الثلاثاء إذ تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.
وأشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن ست سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق منذ أمس الثلاثاء وحتى الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، انخفاضا من تسع سفن في اليوم السابق، وأقل من متوسط 10 أيام البالغ 11 سفينة.
أخبار دولية
حركة الملاحة
مضيق هرمز
سفن
التالي
اليابان: العقوبات الأميركية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية "مؤسفة جدا"
تركيا ترفض "المزاعم الباطلة لنتانياهو" حول تبرير الضربة على مطار عسكري في سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-16
بيانات تتبع السفن الصادرة عن "كبلر": 5 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز السبت ولا حركة عبور الأحد
آخر الأخبار
2026-08-16
بيانات تتبع السفن الصادرة عن "كبلر": 5 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز السبت ولا حركة عبور الأحد
0
آخر الأخبار
2026-06-22
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
آخر الأخبار
2026-06-22
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
0
آخر الأخبار
2026-07-21
نيويورك تايمز عن شركة كبلر لتتبع السفن: 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين
آخر الأخبار
2026-07-21
نيويورك تايمز عن شركة كبلر لتتبع السفن: 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين
0
آخر الأخبار
2026-07-17
موقع كبلر للبيانات الملاحية: انخفاض حركة عبور السفن في مضيق هرمز أمس إلى 8 فقط في أدنى حركة منذ 3 أسابيع
آخر الأخبار
2026-07-17
موقع كبلر للبيانات الملاحية: انخفاض حركة عبور السفن في مضيق هرمز أمس إلى 8 فقط في أدنى حركة منذ 3 أسابيع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:32
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي
أخبار دولية
03:32
القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي
0
أخبار دولية
03:05
اليابان: العقوبات الأميركية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية "مؤسفة جدا"
أخبار دولية
03:05
اليابان: العقوبات الأميركية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية "مؤسفة جدا"
0
أخبار دولية
02:43
تركيا ترفض "المزاعم الباطلة لنتانياهو" حول تبرير الضربة على مطار عسكري في سوريا
أخبار دولية
02:43
تركيا ترفض "المزاعم الباطلة لنتانياهو" حول تبرير الضربة على مطار عسكري في سوريا
0
أخبار دولية
02:42
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقلصان فترة ونطاق تدريبات عسكرية بأمر من ترامب
أخبار دولية
02:42
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقلصان فترة ونطاق تدريبات عسكرية بأمر من ترامب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-10
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع على شاحنة تحمل دبابة على الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات
آخر الأخبار
2026-03-10
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع على شاحنة تحمل دبابة على الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات
0
آخر الأخبار
2026-02-17
نائب وزير الخارجية الإيراني: واهم مَن يعتقد بأنّ الضغط قد يدفع إيران إلى تغيير موقفها
آخر الأخبار
2026-02-17
نائب وزير الخارجية الإيراني: واهم مَن يعتقد بأنّ الضغط قد يدفع إيران إلى تغيير موقفها
0
أخبار دولية
2026-01-15
واشنطن تقول إن إيران علّقت الإعدامات وحلفاء ترامب الخليجيين أقنعوه بالعدول عن ضربها
أخبار دولية
2026-01-15
واشنطن تقول إن إيران علّقت الإعدامات وحلفاء ترامب الخليجيين أقنعوه بالعدول عن ضربها
0
آخر الأخبار
2026-01-20
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
2026-01-20
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
2
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
3
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
4
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
6
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
8
أخبار لبنان
07:53
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
أخبار لبنان
07:53
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More