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اليابان: العقوبات الأميركية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية "مؤسفة جدا"

أخبار دولية
2026-08-19 | 03:05
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اليابان: العقوبات الأميركية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية &quot;مؤسفة جدا&quot;
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اليابان: العقوبات الأميركية على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية "مؤسفة جدا"

اعتبرت اليابان أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني "مؤسفة جدا".
     
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، أن طوكيو "دعمت باستمرار المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ومعاقبتهم، ودعم سيادة القانون"، قائلة: "من هذا المنطلق، فإن الإجراءات المعلنة مؤسفة جدا".
 

أخبار دولية

اليابان

العقوبات الأميركية

المحكمة الجنائية الدولية

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