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القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

أخبار دولية
2026-08-19 | 03:32
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القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي
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القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

حذّرت إيران دول الخليج من مغبّة توفير أي مساعدة للجيش الأميركي تُعَدّ دعما للعمليات العسكرية التي تشنها واشنطن على الجمهورية الإسلامية. 
     
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبد اللهي قوله إن "أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأميركي المعتدي يُعتبر مشاركة مع القوات العسكرية الأميركية" في عملياتها. 

أخبار دولية

القوات المسلحة الإيرانية

الخليج

الجيش الأميركي

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