أربعة قتلى في مدينة خيرسون الأوكرانية بضربة روسية على حافلة

قُتل أربعة أشخاص وأُصيب مثلُهم في ضربة روسية بطائرة مسيّرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح الأربعاء، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمي.



وذكر المكتب أنّ "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل أربعة ركاب مدنيين في الهجوم"، موضحا أن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية.