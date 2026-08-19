الحكومة الباكستانية ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى

أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني أعظم نذير تارر أن حكومة إسلام آباد ستطعن في قرار المحكمة العليا نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى المستشفى.



وقال تارر في مقطع فيديو نشرته قناة "راديو باكستان" الرسمية على منصة إكس إن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا الثلاثاء "لا يندرج في الإطار الصارم للقانون"، وأن الحكومة تطلب إجراء الفحوص الطبية في مستشفى حكومي لخان المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد.