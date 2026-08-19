الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخطوط الجوية الكينية: ارتفاع تكاليف الوقود 72% بسبب الصراع في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-08-19 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الخطوط الجوية الكينية: ارتفاع تكاليف الوقود 72% بسبب الصراع في الشرق الأوسط
أعلنت الخطوط الجوية الكينية اليوم الأربعاء أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود بنسبة 72 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام، وتسبب في تأخير إمدادات قطع الغيار وصيانة الطائرات.
ومن المقرر أن تعلن الخطوط الجوية الكينية، وهي من بين أكبر شركات الطيران في أفريقيا، عن نتائجها النصف سنوية لعام 2026 الأسبوع المقبل.
وقال جورج كمال المدير العام والمدير تنفيذي بالإنابة للمجموعة للصحفيين في نيروبي "تأثرنا بشدة بالحرب، إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 72 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي"، مضيفا أن الوقود يمثل الآن ما يصل إلى 50 بالمئة من إجمالي التكاليف.
وأشار إلى أن الشركة تواجه صعوبات جمة بسبب تأخير تسليمات قطع غيار وتناقص عدد الطائرات المتاحة وزيادة عالمية في التضخم وأكد أن تلك العوامل ستؤثر على الإيرادات.
وأوضح أنه "لدينا طلب، فكل خط نسير رحلات عليه يكون ممتلئا، لذا نحتاج إلى الطائرات في أسرع وقت ممكن". وأكد أن الشركة تنتظر تسليم طائرتين من طراز بوينج 737، مع رفض طائرتين أخريين كان من المقرر تسليمهما في أبريل نيسان بعد فشلهما في اختبارات الفحص.
وفي العام الماضي، سجلت الخطوط الجوية الكينية خسارة قبل الضرائب بلغت 17.93 مليار شلن كيني (138.56 مليون دولار) بسبب انخفاض الإيرادات، وذلك بعد أن حققت أرباحا نادرة في فترة سابقة.
ولفت كمال إلى أننا "نراجع كل عقد على حدة في الخطوط الجوية الكينية ونبحث عن سبل لتوفير كل دولار، لأن ربحنا لكل مقعد لا يتجاوز 1.50 دولار، وعلينا توفير كل دولار نجنيه".
(الدولار = 129.4000 شلن كيني)
أخبار دولية
الجوية
الكينية:
ارتفاع
تكاليف
الوقود
الصراع
الشرق
الأوسط
التالي
روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب
الحكومة الباكستانية ستطعن في قرار نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-03
طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتين من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي
أخبار لبنان
2026-06-03
طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتين من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي
0
آخر الأخبار
2026-05-28
وزير الخزانة الأميركي: سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر
آخر الأخبار
2026-05-28
وزير الخزانة الأميركي: سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر
0
آخر الأخبار
2026-05-22
بلومبرغ نيوز: الخطوط الجوية القطرية ستلغي مكافآت للموظفين بسبب تداعيات حرب إيران
آخر الأخبار
2026-05-22
بلومبرغ نيوز: الخطوط الجوية القطرية ستلغي مكافآت للموظفين بسبب تداعيات حرب إيران
0
آخر الأخبار
2026-07-22
ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأميركي 3% مع تصاعد حرب الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2026-07-22
ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأميركي 3% مع تصاعد حرب الشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:01
21 قتيلا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة في البرازيل
أخبار دولية
08:01
21 قتيلا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة في البرازيل
0
أخبار دولية
07:06
البرتغال تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة
أخبار دولية
07:06
البرتغال تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة
0
أخبار دولية
07:05
مسؤول بحلف شمال الأطلسي: الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد
أخبار دولية
07:05
مسؤول بحلف شمال الأطلسي: الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد
0
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-01
أ.ف.ب: سماع دوي انفجارات في شرق الرياض
آخر الأخبار
2026-03-01
أ.ف.ب: سماع دوي انفجارات في شرق الرياض
0
آخر الأخبار
2026-03-03
باسيل: ندين الحرب الإسرائيلية والاحتلال الاسرائيلي للبنان اللذين لم يتوقفا وندين الاستباحة الحاصلة لسيادة الدول وأمن مواطنيها والاغتيال السياسي لمرجعيّات روحية لها رمزيّتها لدى المؤمنين فيها ولو كنّا نختلف معهم ايماناً وعقيدة
آخر الأخبار
2026-03-03
باسيل: ندين الحرب الإسرائيلية والاحتلال الاسرائيلي للبنان اللذين لم يتوقفا وندين الاستباحة الحاصلة لسيادة الدول وأمن مواطنيها والاغتيال السياسي لمرجعيّات روحية لها رمزيّتها لدى المؤمنين فيها ولو كنّا نختلف معهم ايماناً وعقيدة
0
أخبار دولية
2026-03-20
إيران: لا فائض نفطيا لدينا لطرحه في الأسواق العالمية
أخبار دولية
2026-03-20
إيران: لا فائض نفطيا لدينا لطرحه في الأسواق العالمية
0
أخبار دولية
2026-02-16
إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة
أخبار دولية
2026-02-16
إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
أخبار لبنان
07:53
بري استقبل مجموعة ATFL ووزيرا كنديا والعناني: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
07:07
جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج
0
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
أخبار دولية
07:04
قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها
0
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
03:24
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
2
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
أخبار لبنان
12:52
الدفاع المدني: إخماد حريق في الدورة ومواصلة عمليات الإطفاء في الفنار والأشرفية
3
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
أخبار لبنان
11:30
وزير الخارجية الفنزويلي للـLBCI: الوجود اللبناني "مهم وناجح" في المجتمع الفنزويلي
4
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
أمن وقضاء
12:07
تدابير سير بسبب أعمال برش الزفت والتزفيت من تقاطع الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
7
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
12:10
فُقد التواصل معها... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
8
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
أمن وقضاء
08:19
العماد رودولف هيكل يستقبل إدوار غبريال: الجيش يواصل تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More