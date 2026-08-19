الخطوط الجوية الكينية: ارتفاع تكاليف الوقود 72% بسبب الصراع في الشرق الأوسط

أعلنت الخطوط الجوية الكينية اليوم الأربعاء أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود بنسبة 72 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام، وتسبب في تأخير إمدادات قطع الغيار وصيانة الطائرات.ومن المقرر أن تعلن الخطوط الجوية الكينية، وهي من بين أكبر شركات الطيران في أفريقيا، عن نتائجها النصف سنوية لعام 2026 الأسبوع المقبل.وقال جورج كمال المدير العام والمدير تنفيذي بالإنابة للمجموعة للصحفيين في نيروبي "تأثرنا بشدة بالحرب، إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 72 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي"، مضيفا أن الوقود يمثل الآن ما يصل إلى 50 بالمئة من إجمالي التكاليف.وأشار إلى أن الشركة تواجه صعوبات جمة بسبب تأخير تسليمات قطع غيار وتناقص عدد الطائرات المتاحة وزيادة عالمية في التضخم وأكد أن تلك العوامل ستؤثر على الإيرادات.وأوضح أنه "لدينا طلب، فكل خط نسير رحلات عليه يكون ممتلئا، لذا نحتاج إلى الطائرات في أسرع وقت ممكن". وأكد أن الشركة تنتظر تسليم طائرتين من طراز بوينج 737، مع رفض طائرتين أخريين كان من المقرر تسليمهما في أبريل نيسان بعد فشلهما في اختبارات الفحص.وفي العام الماضي، سجلت الخطوط الجوية الكينية خسارة قبل الضرائب بلغت 17.93 مليار شلن كيني (138.56 مليون دولار) بسبب انخفاض الإيرادات، وذلك بعد أن حققت أرباحا نادرة في فترة سابقة.ولفت كمال إلى أننا "نراجع كل عقد على حدة في الخطوط الجوية الكينية ونبحث عن سبل لتوفير كل دولار، لأن ربحنا لكل مقعد لا يتجاوز 1.50 دولار، وعلينا توفير كل دولار نجنيه".(الدولار = 129.4000 شلن كيني)