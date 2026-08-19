روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب

أعلنت روسيا أنها أجرت وأوكرانيا عملية تبادل جديدة للأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريا، في ما يعد أحد مجالات التعاون النادرة بين البلدين المتحاربين.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تمت استعادة 103 عسكريا روسيا. في المقابل، تمّ تسليم 103 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".