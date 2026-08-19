ألمانيا تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن غزة

ندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، دعا فيها إسرائيل إلى قتل ما بين 30 و40 شخصا كل ليلة في غزة، بحسب ما صرّح متحدث باسم الحكومة.



وقال المتحدث سيباستيان هيل إن "المستشار يدين بشدة الدعوات اللاإنسانية التي أطلقها الوزير بن غفير، والتي تنتهك القانون الدولي" مضيفا: "إنها غير مقبولة".