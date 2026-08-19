الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

أخبار دولية
2026-08-19 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالتصريحات "اللاإنسانية" لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة.
     
وقال بارو في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني" (La Montagne) الفرنسية: "ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقا ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعا. ولهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخرا بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية"، في إشارة إلى قرار فرنسا بمنع دخول الوزير الإسرائيلي إلى أراضيها منذ 23 أيار بعد نشره مقطع فيديو مثيرا للجدل يُظهر نشطاء من "أسطول الصمود" وهم راكعون ومقيدو الأيدي. 
     
وقبل أيام، دعا بن غفير إلى قتل السكان في غزة، قائلا في بودكاست مع رهينة سابق في غزة "أعتقد أنه يجب تنفيذ عمليات إقصاء موجهة في غزة.أقضوا على 30 أو 40 منهم". 
     
وأضاف: "لا ينبغي فقط استهداف أولئك الذين يشكلون خطرا آنيا. هناك أشخاص لا يستحقون البقاء على قيد الحياة"، مؤكدا "كوني أصفهم بالبشر هو إطراء لهم". 
 
بدوره، دان المستشار الألماني فريدريش ميرتس "بشدة" الدعوات "اللاإنسانية"التي أطلقها بن غفير، و"التي تنتهك القانون الدولي"، مؤكدا أنها "غير مقبولة"، بحسب ما نقل عنه متحدث باسم الحكومة الأربعاء.

ولم يستبعد بارو أيضا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا خلال الأيام الأخيرة أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
 

 

أخبار دولية

بتصريحات

"اللاإنسانية"

LBCI التالي
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إنّها ليست على علم بتواصل بين كيم وترامب
الحكومة اليمنية تحذر من خطط للحوثيين للسيطرة على ساحل باب المندب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-09

إيطاليا تندد بتصريحات بن غفير بعد إطلاق تحقيق بحقه على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة

LBCI
أخبار دولية
2026-06-19

عراقجي يتهم إسرائيل بالسعي إلى "حرب دائمة" بعد تصريحات بن غفير بشأن لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:03

ألمانيا تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
2026-05-24

دول عربية وإسلامية تندد بتصرفات بن غفير ضد المشاركين في أسطول الصمود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

LBCI
أخبار دولية
13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-15

الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية تفجير لمنازل في بلدة الناقورة في قضاء صور

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-11

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوباً للقضاء سرق برفقة آخرين دراجات آليّة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

جيروزاليم بوست عن مصدر إسرائيليّ: حزب الله يستعد لحملة طويلة الأمد ضد إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:19

إعادة رياض سلامة إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام والدواء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

LBCI
أخبار دولية
13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

LBCI
أخبار دولية
09:10

فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:58

مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:03

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

LBCI
أخبار لبنان
04:34

جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان... وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

LBCI
خبر عاجل
10:18

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

LBCI
أمن وقضاء
05:08

يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

LBCI
أمن وقضاء
02:47

بشأن الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية... بيان من وزارة الإتصالات

LBCI
أخبار دولية
03:32

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

LBCI
أمن وقضاء
02:11

الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
07:31

الدفاع المدني: انفجار جسم غريب بآلية في ميفدون واستشهاد شخص وإصابة ثلاثة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More