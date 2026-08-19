شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إنّها ليست على علم بتواصل بين كيم وترامب

أعلنت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ، أنّها ليست على علم بتواصل بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن الأخير ألمح إلى ذلك مؤخرا.



وقالت كيم يو جونغ التي تتمتع بنفوذ واسع في بيونغ يانغ: "في ما يتعلق بالمعلومات الأخيرة الصادرة من واشنطن بشأن التواصل بين قائدي كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ليس لدي علم بها على الإطلاق، وقد تكون هذه المسألة الوحيدة المتعلّقة بالسياسة الخارجية لسلطاتنا العليا، التي لا أكون على دراية بها".