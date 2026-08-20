أقرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بأن علاقة بلادها مع إسرائيل تمر بـ"أوقات عصيبة" بعد قرار الدولة العبرية إغلاق التحقيق الجنائي في مقتل عمّال إغاثة بينهم أسترالية في قطاع غزة.وقالت وونغ للصحافيين في كانبيرا بعد اجتماع مع السفير الإسرائيلي هليل نيومان: "لدينا عاملة إنسانية أسترالية قتلت ليس بالضربة الأولى بل في سياق ثلاث ضربات منفصلة على قافلة إنسانية".وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية قد قالت في وقت سابق، إنها تشعر بـ"استياء شديد" إزاء قرار إسرائيل بإغلاق التحقيق الجنائي في مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة.وقالت وونغ في بيان: "سأستدعي سفير إسرائيل لدى أستراليا هليل نيومان، وقد طلبت من السفير الأسترالي لدى إسرائيل إبلاغ إسرائيل بموقفنا مباشرة، فيما تدرس الحكومة الأسترالية الخطوات المقبلة".