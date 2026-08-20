الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أستراليا: العلاقة مع إسرائيل تمرّ بـ"أوقات عصيبة"
أخبار دولية
2026-08-20 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أستراليا: العلاقة مع إسرائيل تمرّ بـ"أوقات عصيبة"
أقرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بأن علاقة بلادها مع إسرائيل تمر بـ"أوقات عصيبة" بعد قرار الدولة العبرية إغلاق التحقيق الجنائي في مقتل عمّال إغاثة بينهم أسترالية في قطاع غزة.
وقالت وونغ للصحافيين في كانبيرا بعد اجتماع مع السفير الإسرائيلي هليل نيومان: "لدينا عاملة إنسانية أسترالية قتلت ليس بالضربة الأولى بل في سياق ثلاث ضربات منفصلة على قافلة إنسانية".
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية قد قالت في وقت سابق، إنها تشعر بـ"استياء شديد" إزاء قرار إسرائيل بإغلاق التحقيق الجنائي في مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة.
وقالت وونغ في بيان: "سأستدعي سفير إسرائيل لدى أستراليا هليل نيومان، وقد طلبت من السفير الأسترالي لدى إسرائيل إبلاغ إسرائيل بموقفنا مباشرة، فيما تدرس الحكومة الأسترالية الخطوات المقبلة".
أخبار دولية
أستراليا
إسرائيل
غزة
بيني وونغ
التالي
بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية مشروع استيطاني في الضفة الغربية
ترامب يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران تبعات اقتصادية "وخيمة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-18
نتنياهو يدعو الى الحفاظ على "العلاقة الحيوية" مع واشنطن بعد تفاهمها مع طهران
أخبار دولية
2026-06-18
نتنياهو يدعو الى الحفاظ على "العلاقة الحيوية" مع واشنطن بعد تفاهمها مع طهران
0
آخر الأخبار
2026-06-18
أ.ف.ب: نتنياهو يدعو الى الحفاظ على "العلاقة الحيوية" مع واشنطن بعد تفاهمها مع طهران
آخر الأخبار
2026-06-18
أ.ف.ب: نتنياهو يدعو الى الحفاظ على "العلاقة الحيوية" مع واشنطن بعد تفاهمها مع طهران
0
آخر الأخبار
2026-05-28
أ.ف.ب: "إسرائيل" تعلّق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2026-05-28
أ.ف.ب: "إسرائيل" تعلّق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2026-06-21
فانس يشيد بـ"اجتماع تاريخي" مع بدء المباحثات مع إيران في سويسرا
أخبار دولية
2026-06-21
فانس يشيد بـ"اجتماع تاريخي" مع بدء المباحثات مع إيران في سويسرا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:55
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ بالستي
أخبار دولية
04:55
اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ بالستي
0
أخبار دولية
02:24
إيران: إطلاق ترامب لحرب اقتصادية ضدنا محاولة لصرف الأنظار عن مشاكله الداخلية
أخبار دولية
02:24
إيران: إطلاق ترامب لحرب اقتصادية ضدنا محاولة لصرف الأنظار عن مشاكله الداخلية
0
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
0
أخبار دولية
01:30
كاتس: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"
أخبار دولية
01:30
كاتس: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-05
التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
آخر الأخبار
2026-03-05
التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
0
خبر عاجل
2026-05-28
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
خبر عاجل
2026-05-28
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
0
آخر الأخبار
2026-03-04
حزب الله: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية في قرية حولا وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2026-03-04
حزب الله: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية في قرية حولا وحققنا إصابة مباشرة
0
آخر الأخبار
2026-03-04
نائب وزير الخارجية الإيراني: على ويتكوف شرح سبب تغير موقف واشنطن من التعبير عن رضاها عن المحادثات إلى شن هجوم
آخر الأخبار
2026-03-04
نائب وزير الخارجية الإيراني: على ويتكوف شرح سبب تغير موقف واشنطن من التعبير عن رضاها عن المحادثات إلى شن هجوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
0
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
0
آخر الأخبار
03:40
وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات
آخر الأخبار
03:40
وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟
0
أخبار دولية
13:15
طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"
أخبار دولية
13:15
طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"
0
أخبار دولية
13:04
قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب
أخبار دولية
13:04
قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:03
أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان
أخبار لبنان
10:03
أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان
2
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
3
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
4
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
5
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
6
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
8
آخر الأخبار
13:21
رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري الشيباني في 14 آب تناول الوجود العسكري التركي في سوريا
آخر الأخبار
13:21
رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري الشيباني في 14 آب تناول الوجود العسكري التركي في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More