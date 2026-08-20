تحطم مسيرة في أراضي رومانيا خلال هجوم روسي على أوكرانيا

الولايات المتحدة وكندا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري نهائي

الولايات المتحدة وكندا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري نهائي

وزير الخارجية السوري: لا خطط لوجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل