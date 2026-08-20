وزير الخارجية السوري: لا خطط لوجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل

كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية، التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية.



وأشار الشيباني الى أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا. ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية، قائلا إن المنشأة كانت خالية إلى حد كبير ولم يبدأ العمل بها بعد.



وقال الشيباني في مقابلة مع موقع أكسيوس: "لا نية لإنشاء قاعدة تركية هناك، ولا لنشر وجود عسكري تركي دائم أو قوات تركية في الموقع".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل حذرت سوريا قبل الضربة من السماح بوجود تركي في القاعدة. وأضاف نتنياهو: "كانت رسالتنا واضحة جدا. لا تفعلوا ذلك. أعتقد أنهم لم يستوعبوا الرسالة بشكل كامل".



وشدد الشيباني على أن إسرائيل ليس لديها مبرر مشروع لهذا القصف.



وأكد أن سوريا لا تزال منفتحة على التفاوض مع إسرائيل بشأن تهدئة التوتر. وأشار إلى أن الجانبين أحرزا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق أمني خلال محادثات على مدى عام بوساطة الولايات المتحدة، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن التزاماتها ولم يُنفذ الاتفاق.



ولفت الشيباني الى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يعالج المخاوف الأمنية لكلا الجانبين ويحترم السيادة السورية، محذرا من زيادة عدم الاستقرار في المنطقة في حال استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية.