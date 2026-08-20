مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري وخمسة أميركيين بتحطم مروحية في كينيا

قُتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشال سينسي-كونتوغي وزوجته وخمسة مواطنين أميركيين إضافة إلى الطيّار في حادث تحطم مروحية في كينيا الأربعاء، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية والإكوادورية.



ولقي ثمانية أشخاص حتفهم إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في رحلة ترفيهية في وسط كينيا، وفق ما قالت وكالة التحقيق في حوادث الطيران في البلاد لوكالة فرانس برس.



وأظهرت صور نشرتها جمعية الصليب الأحمر الكينية على منصة إكس موقع التحطّم وهو يشتعل بالنيران، مشيرة إلى أن وعورة المنطقة أعاقت عمليات الإنقاذ.



ومن بين الضحايا خمسة مواطنين أميركيين، وفق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن قائد شرطة محلي بأن الطيار الذي قضى في الحادث يحمل الجنسية الكينية.



وأفادت شبكة تيليموندو المتحدثة بالإسبانية بأن أحد كبار مديريها في فلوريدا، ويدعى خوسيه ألبرتو سواريز، قضى في الحادث.



وكان رئيس الاستخبارات الإكوادوري البالغ 44 عاما، مقربا من الرئيس اليميني دانيال نوبوا الذي يتولى رئاسة البلاد.



وشغل سينسي-كونتوغي الذي عين رئيسا للاستخبارات عام 2024، منصب وزير الداخلية لأشهر قليلة. وقبل انخراطه في العمل العام، كان رجل أعمال ثريا يعمل في قطاع الأزياء. كما كان ممثلا لنوبوا في الشركات العامة ولا سيما شركة النفط الوطنية "بترو إكوادور". ولقيت زوجته ستيفاني هوليهان حتفها أيضا في الحادث وكانت تبلغ 42 عاما وتعمل مصممة أزياء، كما كانت صديقة للسيدة الأولى لافينيا فالبونيسي.











