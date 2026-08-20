بيانات شركة كبلر: لا زيادة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز

أظهرت أحدث بيانات الشحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز أمس الأربعاء لم تشهد ارتفاعا مقارنة باليوم السابق، مع استمرار الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.



وجاء في بيانات شركة كبلر أن إجمالي عدد سفن البضائع العابرة لمضيق هرمز بلغ تسع سفن أمس، وهو العدد نفسه المسجل يوم الثلاثاء.