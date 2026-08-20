كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم لقاء الزعيم كيم جونغ أون في وقت لاحق هذه السنة.وأفادت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية وكالة فرانس برس بأن سلطات الشمال "أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ".