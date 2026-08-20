تركيا: سنواصل دعم تطوير القدرات العسكرية السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية ان أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على قاعدة جوية سورية وتحذيرها لأنقرة مما وصفتها "بمغامرات خطيرة" هناك.



وفي إحاطة أسبوعية، أوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية التي استهدفتها إسرائيل قبل الغارات أو خلالها، وجددت دعوة أنقرة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر جدية وفاعلية ضد تصرفات إسرائيل التي قالت إنها تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

