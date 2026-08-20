مقاتلة رومانية تدمّر مُسيَّرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود

أعلنت رومانيا أن إحدى طائراتها المقاتلة دمّرت مسيّرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود.



وأوضح وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا في منشور على فيسبوك أن مقاتلة من "إف-16" تصدّت للمسيّرة البحرية "المحملة بالمتفجرات" على بعد مئات الأمتار من مشروع الغاز "نيبتون ديب" في البحر الأسود، مشيرا إلى أن المسيّرة لم تكن آتية من أوكرانيا المجاورة.