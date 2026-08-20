مصر وقطر وتركيا تدين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة

دانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك اليوم الخميس الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، وشددت على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى تصعيد التوترات.



وقالت الدول الثلاث في البيان "تؤكد الدول الوسيطة أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة، حيث تبذل جهود مكثفة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين، واتخاذ خطوات بناءة في عملية التفاوض".



وأضاف البيان: "تُجدد الدول الوسيطة دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس السلام تحت قيادة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار... وممارسة ضغط فعّال لمنع أي تصعيد إضافي".



