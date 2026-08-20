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الولايات المتحدة: الصين "تحتجز تعسفا" مواطنا أميركيا

أخبار دولية
2026-08-20 | 15:17
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الولايات المتحدة: الصين &quot;تحتجز تعسفا&quot; مواطنا أميركيا
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الولايات المتحدة: الصين "تحتجز تعسفا" مواطنا أميركيا

أعلنت الولايات المتحدة أن مواطنا أميركيا معتقلا في الصين بتهمة التجسس يُحتجز "تعسفا"، ودعت إلى إطلاق سراحه مع مواطن أميركي آخر.
     
وكان المحلل السياسي في مركز أبحاث متخصص في شؤون بورما مين زين، قد اعتُقل في الصين في الثالث من حزيران.
 
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون "لقد خلص وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن المواطن الأميركي مين زين محتجز تعسفا في الصين. ويوجد الآن مواطنان أميركيا محتجزان تعسفا في الصين: السيد زين والدكتور يولين تشين".
     
 

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