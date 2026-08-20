إسرائيليون يعودون إلى آخر مستوطنة في الضفة الغربية أُخليت عام 2005

بدأت عائلات إسرائيلية الانتقال إلى كاديم في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي آخر مستوطنة من بين أربع أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاما على الانسحاب منها.

وأعادت إسرائيل الأسبوع الماضي رسميا افتتاح مستوطنة غانيم المجاورة، في خطوة تُجسِّد سياسة الحكومة الحالية القائمة على التوسع السريع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ووصف المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة إعادة افتتاح كاديم بأنه "محطة تاريخية".

وقال في بيان "في هذه اللحظة بالذات، تنتقل عائلات النواة الاستيطانية الريادية إلى كاديم، وهي تجمع سكاني تم اقتلاعه خلال فك الارتباط".

وأشار إلى أن 30 عائلة ستنتقل الخميس للإقامة في المستوطنة، يرافقها وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش ورئيس المجلس يوسي داغان.