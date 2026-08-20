قائد قوات سوريا الديموقراطية يعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية



أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الخميس إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع.



وقال عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات الدولة الوطنية تمت وانتهت"، مضيفا "من الآن فصاعدا نبدأ مرحلة جديدة"، بعد سنوات شكّل فيها الأكراد رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنوا إثر اندلاع النزاع عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة.

