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لندن وباريس وروما وبرلين تدعو إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية"

أخبار دولية
2026-08-20 | 14:04
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لندن وباريس وروما وبرلين تدعو إلى &quot;وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية&quot;
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لندن وباريس وروما وبرلين تدعو إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية"

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".
     
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك "في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقا بالغا". 
     
وأضافت "ستُعرّض مستوطنة +إي 1+ فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساما في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية".
     
وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في آب  2025 لمشروع "إي-1" الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديدا في منطقة مساحتها 12 كيلومترا مربعا شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية. 
     

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