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الولايات المتحدة تعتزم بيع قطر طائرات تزود بالوقود
أخبار دولية
2026-08-20 | 14:12
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الولايات المتحدة تعتزم بيع قطر طائرات تزود بالوقود
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس الموافقة على صفقة محتملة لبيع طائرات تزويد بالوقود بقيمة 4,5 مليارات دولار إلى قطر التي تساهم في الوساطة في الحرب بين واشنطن وطهران.
وذكرت الوزارة في بيان أن قطر طلبت شراء ما يصل إلى أربع طائرات من طراز "كاي سي-46 إيه" مزودة أجهزة استشعار للتحذير من الصواريخ.
وأضافت أن الصفقة التي أُحيلت إلى الكونغرس للموافقة عليها، ستسهم في دعم الأمن القومي الأميركي من خلال "المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي استراتيجي".
وتابعت أن الصفقة ستدعم "قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية وقابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية وقوات الحلفاء".
أخبار دولية
المتحدة
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