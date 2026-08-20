ماكرون يستضيف ولي العهد السعودي الأحد والاثنين

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يومي الأحد والاثنين في "زيارة رسمية" ستشكل فيها "القضايا الإقليمية" محورا رئيسيا للمناقشات في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الخميس.



ويستهل ولي العهد السعودي زيارته الأحد بحضور الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.



وتُقام هذه المسابقة العالمية لألعاب الفيديو خارج المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، في خطوة تعكس "الطموح المشترك لفرنسا والمملكة العربية السعودية في توظيف الرياضة والثقافة كأدوات لتقريب شعبي البلدين"، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.



ويعتزم ماكرون الذي سبق له زيارة السعودية في كانون الأول 2024، وولي العهد السعودي اغتنام هذه الفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث سيعقدان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي الفرنسي السعودي.



وأضاف الإليزيه أن "الزعيمين سيتناولان أيضا القضايا الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى التي تشكل ركيزة الشراكة الفرنسية السعودية".



وترتبط باريس والرياض باتفاقيات تعاون عسكري واقتصادي، لا سيما في قطاعي الطاقة والفضاء.



كما ستتمحور المناقشات حول "قضايا إقليمية جوهرية، في ظل سياق يتطلب تنسيقا وثيقا بين فرنسا وشركائها الخليجيين لتعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأدنى والأوسط"، مع استمرار الأزمات في كل من إيران واليمن ولبنان.