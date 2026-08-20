زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جنوب البيرو

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6,7 درجات جنوب البيرو الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون ورود تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.



وحُدد مركز الزلزال على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال غرب أوباهواتشو، على مسافة تقارب 800 كيلومتر من العاصمة ليما، ووقع على عمق 66 كيلومترا. في المقابل، قدّر المعهد الجيوفيزيائي في البيرو قوة الزلزال بـ7,2 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 108 كيلومترات.



وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام بيروفية تساقط صخور وأتربة من التلال المحيطة بكوراكورا في منطقة أياكوتشو، وهي المدينة الأقرب لمركز الزلزال ويناهز عدد سكانها 10 آلاف نسمة.



وقال رئيس بلدية المدينة يوني أودون في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي "لقد استجاب السكان وقاموا بالإخلاء والاحتماء"، مبديا أمله في عدم وقوع أضرار جسيمة.



وذكر المعهد الوطني للدفاع المدني عبر منصة إكس أن الزلزال "شُعر به بشدة تراوحت بين المتوسطة والقوية في مقاطعات عدة".



كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن الهزة شُعر بها أيضا في مدن كوزكو وأريكيبا وحتى العاصمة ليما، وإن كانت بشدة أقل.