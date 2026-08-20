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سكاي نيوز: إحباط مخطط لداعش لتنفيذ عمل إرهابي في نيويورك
أخبار دولية
2026-08-20 | 16:35
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سكاي نيوز: إحباط مخطط لداعش لتنفيذ عمل إرهابي في نيويورك
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إحباط مخطط لتنظيم "داعش" لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة نيويورك، مشيراً إلى أن المخطط كان "يتضمن استخدام متفجرات".
وأوضح كنا نقلت عنه "سكاي نيوز عربية" أن "التحقيقات كشفت سعي عناصر مرتبطة بالتنظيم إلى تنفيذ الهجوم واستهداف مواقع في المدينة"، مؤكداً أن "السلطات أحبطت المخطط قبل تمكن منفذيه من تنفيذ أهدافهم".
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