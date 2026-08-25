ترامب: إعدام المتظاهرين في إيران يجب أن يتوقف

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إعدام المتظاهرين في إيران يجب أن يتوقف فورا.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون". وأضاف: "هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فورا".