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المنظمة البحرية الدولية: 20 قتيلا في 68 حادثا قرب هرمز في ستة أشهر من الحرب
أخبار دولية
2026-08-25 | 09:57
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المنظمة البحرية الدولية: 20 قتيلا في 68 حادثا قرب هرمز في ستة أشهر من الحرب
برز مضيق هرمز كأحد المحاور الرئيسية للحرب التي اندلعت قبل ستة أشهر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث استُهدفت سفن تجارية عديدة في هذا الممر الحيوي لنقل النفط والغاز.
ومدى فترة الحرب، أكدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) وقوع 68 حادثا في الخليج والمساحات المائية المجاورة، بمعدل حادث واحد كل 2,6 يوم.
وخلال هذه الحوادث، قُتل لا يقل عن 20 بحّارا أو عاملا في موانئ، وأصيب 35 آخرون، فيما فُقد شخص واحد، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
ويتصل نحو نصف هذه الحوادث بناقلات نفط، ونحو 20 بالمئة منها بسفن لنقل الحاويات و15 بالمئة بناقلات بضائع.
وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إن 47 حادثا من إجمالي هذه الحوادث صُنفت كهجمات.
وكانت السفن التي ترفع علم ليبيريا اكثر من طالتها الحوادث في الممر المائي الحيوي، إذ تعرضت ل13 حادثا، تلتها 10 سفن لكل من بنما وجزر مارشال.
وأفيد بتضرر سفن ترفع علم إيران في أربعة حوادث.
وتفاوتت وتيرة هذه الحوادث بين الارتفاع والانخفاض خلال المراحل المختلفة من الحرب.
فمنذ اندلاعها في نهاية شباط وحتى توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا لمحادثات سلام في منتصف حزيران، تم الإبلاغ عن حادث واحد في المتوسط كل 2,3 يوم.
وأسفرت الحوادث خلال هذه الفترة عن 16 وفاة و19 إصابة، وتوزعت على امتداد مناطق الخليج، من شرق مضيق هرمز إلى غربه، إضافة إلى مناطق قبالة سواحل العراق وإيران وقطر والسعودية وسلطنة عُمان والإمارات.
ومع استمرار محادثات السلام حتى السابع من تموز، انخفض هذا المعدل إلى نحو النصف مع تسجيل حادث واحد كل 4,6 أيام.
ولم يُبلغ خلال هذه الفترة عن مقتل أو فقدان أو إصابة أي من البحارة أو العمال الآخرين.
وشهدت المنطقة قبالة سواحل عُمان عند أضيق أجزاء مضيق هرمز أربعة من أصل خمسة حوادث وقعت خلال هذه الفترة، وذلك على طول مسار ملاحي لا تعترف به السلطات الإيرانية.
وكانت إيران، التي تأمل في الإبقاء على سيطرتها على هرمز بعد الحرب وفرض رسوم على المرور، قد حذرت السفن من سلوك هذا المسار البديل.
ومنذ انهيار المحادثات، عاود معدل الحوادث الارتفاع إلى حدود مستوياته السابقة قبل المحادثات، مع تسجيل حادث واحد في المتوسط كل 2,8 يوم.
ونتيجة ذلك، قُتل أربعة من البحارة أو العمال، وأصيب 16 وأُبلغ عن فقدان شخص واحد.
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