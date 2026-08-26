الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر لرويترز: قطر للطاقة تطرح عطاء لبيع النفط الخام خارج مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-08-26 | 00:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر لرويترز: قطر للطاقة تطرح عطاء لبيع النفط الخام خارج مضيق هرمز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية ووثيقة عطاء اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء بأن شركة قطر للطاقة طرحت عطاء ثانيا هذا الأسبوع لبيع خام الشاهين وخام قطر البحري عن طريق عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز.
وسيتم تفريغ النفط الخام خلال النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول. والموعد النهائي لتقديم العروض هو الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة (0900 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.
وفي العطاء السابق، عرضت قطر للطاقة خام الشاهين وخام قطر البحري وخام قطر البري للتحميل في أيلول وتشرين الأول على أساس التسليم على ظهر السفينة من موانئ التحميل الخاصة بكل منها في قطر.
أخبار دولية
لرويترز:
للطاقة
النفط
الخام
التالي
الجيش الأميركي: مقتل 4 في قصف سفينة بمنطقة البحر الكاريبي
مسؤول: حريق في مستودع لوايلد بيريز في تامبوف الروسية عقب هجوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-11
رويترز: أدنوك تطرح نفطا للبيع في السوق الفورية في ثامن عطاء منذ حزيران
أخبار دولية
2026-08-11
رويترز: أدنوك تطرح نفطا للبيع في السوق الفورية في ثامن عطاء منذ حزيران
0
أخبار دولية
2026-06-12
وزير الطاقة الأميركيّ: الخام الإيرانيّ لا يخرج من مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-06-12
وزير الطاقة الأميركيّ: الخام الإيرانيّ لا يخرج من مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
2026-08-04
وسائل إعلام رسمية: وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-08-04
وسائل إعلام رسمية: وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
2026-07-28
مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز: عُمان طرحت أفكارا جديدة لإدارة مضيق هرمز وطهران لم ترد بعد
آخر الأخبار
2026-07-28
مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز: عُمان طرحت أفكارا جديدة لإدارة مضيق هرمز وطهران لم ترد بعد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:46
بيانات: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام
أخبار دولية
00:46
بيانات: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام
0
أخبار دولية
00:17
أكسيوس: روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن
أخبار دولية
00:17
أكسيوس: روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن
0
أخبار دولية
00:15
زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب
أخبار دولية
00:15
زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
00:12
مسؤول لرويترز: ترامب أرسل اتفاق الطاقة النووية المدنية مع السعودية للكونغرس
أخبار دولية
00:12
مسؤول لرويترز: ترامب أرسل اتفاق الطاقة النووية المدنية مع السعودية للكونغرس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-21
حزب الله: استهدفنا بالمسيرات تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة
آخر الأخبار
2026-03-21
حزب الله: استهدفنا بالمسيرات تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة
0
موضة وجمال
2026-06-03
من دوا ليبا إلى الأميرة ديانا... هفوات غير متوقعة أفسدت إطلالات زفاف النجمات
موضة وجمال
2026-06-03
من دوا ليبا إلى الأميرة ديانا... هفوات غير متوقعة أفسدت إطلالات زفاف النجمات
0
صحف اليوم
2026-07-10
عون لـ"الشرق الأوسط": أراهن على لقائي مع ترامب لحشد الدعم للبنان
صحف اليوم
2026-07-10
عون لـ"الشرق الأوسط": أراهن على لقائي مع ترامب لحشد الدعم للبنان
0
خبر عاجل
2026-03-17
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
خبر عاجل
2026-03-17
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
16:42
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
عالم الطبخ
16:42
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!
0
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
0
رياضة
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…
رياضة
13:46
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة
0
أخبار دولية
13:31
عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة
أخبار دولية
13:31
عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة
0
أخبار دولية
13:28
اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا
أخبار دولية
13:28
اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا
0
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
14:17
ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"
آخر الأخبار
14:17
ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"
2
فنّ
05:37
بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)
فنّ
05:37
بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)
3
أمن وقضاء
06:29
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
أمن وقضاء
06:29
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك
4
أمن وقضاء
03:30
جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به
أمن وقضاء
03:30
جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به
5
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة
6
آخر الأخبار
03:15
الخارجية الصينية تعليقا على تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات على إيران: تعاون بكين مع إيران يتم دائما في إطار القانون الدولي
آخر الأخبار
03:15
الخارجية الصينية تعليقا على تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات على إيران: تعاون بكين مع إيران يتم دائما في إطار القانون الدولي
7
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
أمن وقضاء
13:26
السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟
8
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
أخبار دولية
14:31
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More