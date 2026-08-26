مصادر لرويترز: قطر للطاقة تطرح عطاء لبيع النفط الخام خارج مضيق هرمز

أفادت ثلاثة مصادر تجارية ووثيقة عطاء اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء بأن شركة قطر للطاقة طرحت عطاء ثانيا هذا الأسبوع لبيع خام الشاهين وخام قطر البحري عن طريق عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز.وسيتم تفريغ النفط الخام خلال النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول. والموعد النهائي لتقديم العروض هو الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الدوحة (0900 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.وفي العطاء السابق، عرضت قطر للطاقة خام الشاهين وخام قطر البحري وخام قطر البري للتحميل في أيلول وتشرين الأول على أساس التسليم على ظهر السفينة من موانئ التحميل الخاصة بكل منها في قطر.