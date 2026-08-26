الجيش الأميركي: مقتل 4 في قصف سفينة بمنطقة البحر الكاريبي

أعلن الجيش الأميركي أن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم استهدف سفينة في منطقة البحر الكاريبي، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تقول واشنطن إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، لكن منظمات حقوق الإنسان تندد بها وتصفها بعمليات قتل خارج نطاق القضاء.