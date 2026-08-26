مسؤول لرويترز: ترامب أرسل اتفاق الطاقة النووية المدنية مع السعودية للكونغرس

أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية لرويترز الثلاثاء بأن الرئيس دونالد ترامب أرسل إلى الكونغرس اتفاقية بشأن الطاقة النووية المدنية مع السعودية، مشيرًا إلى أن الرئيس متمسك بموقفه بأن الاتفاق لن يمضي قدما إلا إذا انضمت المملكة إلى اتفاقيات إبراهيم.