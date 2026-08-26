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زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب

أخبار دولية
2026-08-26 | 00:15
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زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب
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زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى "الدور الدبلوماسي القوي" لبكين في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "يمكن أن يكون السلام إنجازنا المشترك"، معبرا عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ على تهنئته بعيد استقلال أوكرانيا.

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