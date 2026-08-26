أكسيوس: روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن

ذكر موقع أكسيوس اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه "في الوقت الراهن" لا يُتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى.