بيانات: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون متوسط 10 أيام

أظهرت بيانات أولية اليوم الأربعاء أن خمس سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو رقم لم يتغير كثيرا عن اليوم السابق، لكنه أقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ 15 سفينة.



وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن كبلر لتتبع السفن في الساعة 0408 بتوقيت غرينتش أن ناقلتين تحملان غاز البترول المسال وناقلة تحمل القار خرجت من المضيق، بينما دخلت الممر المائي ناقلتان فارغتان.



وقد تتغير هذه الأرقام، إذ توقف بعض السفن عادة تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة.