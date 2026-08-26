نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع "هؤلاء المتوحشين" في إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع "هؤلاء المتوحشين" الذين يحكمون إيران، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية.



وأشار نتنياهو خلال فعالية مساء الثلاثاء إلى أنه ناقش مع الرئيس ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن إمكان اللجوء إلى الدبلوماسية مع إيران، وقال "لكنني أشك في إمكان التوصل إلى اتفاق مع تلك المجموعة هناك، مع هؤلاء المتوحشين. أقول لكم، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".