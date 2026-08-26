إعدام رجلين في إيران بتهمة السطو المسلح

أعلن القضاء الإيراني الأربعاء، إعدام رجلين دينا بتنفيذ مئات عمليات السطو المسلّح في عدّة محافظات في البلاد.



وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بأن "الأخوين حامد وسعيد نجفي أُعدما شنقا بعد استكمال الإجراءات القانونية للتحقيق القضائي وتأكيد حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا".



وأشار إلى أنّ الاثنين اتُهما بـ"الإفساد في الأرض والمحاربة، فضلا عن ارتكاب مجموعة جرائم، من بينها عمليات سطو مسلح واسعة النطاق، وحمل وتخزين أسلحة نارية وذخيرة غير قانونية، وإطلاق النار على أفراد الأمن والناس وبث الرعب".



ولفت موقع ميزان إلى أنّهما كانا جزءا من عصابة نفذت أكثر من 200 قضية سطو مسلّح، بما في ذلك هجمات على مستشفيات في محافظات طهران وألبرز ومازندران وقم وأصفهان.



وبحسب منظمتي "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النروج و"معا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها باريس، أُعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصا العام الماضي، وهو رقم قياسي منذ العام 1989.



وبحسب منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، تُعد إيران الدولة الأكثر استخداما لعقوبة الإعدام بعد الصين.