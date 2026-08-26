الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في الحج والعمرة موضع تداول بين القاضي محمد المكاوي وادارة الحج والعمرة السورية

أخبار دولية
2026-08-26 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في الحج والعمرة موضع تداول بين القاضي محمد المكاوي وادارة الحج والعمرة السورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في الحج والعمرة موضع تداول بين القاضي محمد المكاوي وادارة الحج والعمرة السورية

تلبية لدعوة رسمية، زار رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان القاضي محمد المكاوي يرافقه عضو الهيئة الشيخ أحمد درويش الكردي ادارة الحج والعمرة في الجمهورية العربية السورية حيث كان في استقباله رئيس الإدارة محمد نور أعرج وعدد من المسؤولين المعاونين له.

وتركز اللقاء على سبل التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف تأمين الخدمات الفضلى لضيوف الرحمن من البلدين عبر التنسيق والتعاون بدءا" من موسم ١٤٤٨ ه، بناء على الخبرات المتوفرة في كل من البلدين.

أخبار لبنان

أخبار دولية

والتنسيق

وتبادل

الخبرات

والعمرة

تداول

القاضي

المكاوي

وادارة

والعمرة

السورية

LBCI التالي
الكرملين: بوتين والشرع ناقشا توطيد العلاقات في اتصال هاتفي
إعدام رجلين في إيران بتهمة السطو المسلح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-10

القاضي الحاج بحث مع السفير الأميركي في تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات بين لبنان والولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-18

القاضي الحاج قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

القاضي الحاج بحث والسفير الفرنسي في تعزيز التعاون القضائي والأمني وتفعيل آليات الإنتربول

LBCI
منوعات
2026-06-07

سوق العمل وأزمة منتصف العمر: لماذا تحوّلت سنوات الخبرة من ميزة إلى عائق؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:44

رويترز: أميركا تحقق في اختراق بيانات شركة مع تنامي المخاوف من هجمات مرتبطة بإيران

LBCI
أخبار دولية
06:39

الكرملين: مدير "سي آي إيه" أجرى في موسكو مباحثات مع الاستخبارات الروسية ولم يلتقِ بوتين

LBCI
أخبار دولية
06:34

إيران تحث قطر على توضيح مصير طياريها المفقودين

LBCI
أخبار دولية
06:32

الكرملين: بوتين والشرع ناقشا توطيد العلاقات في اتصال هاتفي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

الدفاع المدني الإسرائيلي: طواقمنا تمشط الموقع المستهدف بمسفاف عام خشية وجود عالقين

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

فون دير لاين: التطورات في إيران مثيرة للقلق البالغ ونحن على اتصال وثيق بشركائنا في المنطقة ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بحماية الأمن والاستقرار الإقليميين

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وكالة: ولي عهد السعودية وبوتين يناقشان هاتفيا التطورات في المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-30

آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي يعلن دخول عمليته البرية في لبنان مرحلة أعمق وأوسع تشمل نشاطاً شمال نهر الليطاني في مناطق تُعتبر شديدة الحساسية من الناحية العسكرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
16:42

اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!

LBCI
أخبار دولية
14:31

مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة

LBCI
رياضة
13:46

منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة

LBCI
أخبار دولية
13:31

عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة

LBCI
أخبار دولية
13:28

اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا

LBCI
أمن وقضاء
13:26

السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:17

ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة

LBCI
حال الطقس
02:58

الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
13:26

السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟

LBCI
أخبار دولية
14:31

مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!

LBCI
أخبار لبنان
14:23

سلام يبحث مع بن زايد زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وتعزيز الشراكة

LBCI
خبر عاجل
14:07

صحيفة "نيويورك تايمز" عن "ذا تايمز": بحسب وثيقة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية قد تبدأ عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة التي اتُّخذت في البعثات الأميركية في الشرق الأوسط اعتبارًا من هذا الأسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More