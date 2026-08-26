التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في الحج والعمرة موضع تداول بين القاضي محمد المكاوي وادارة الحج والعمرة السورية

تلبية لدعوة رسمية، زار رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان القاضي محمد المكاوي يرافقه عضو الهيئة الشيخ أحمد درويش الكردي ادارة الحج والعمرة في الجمهورية العربية السورية حيث كان في استقباله رئيس الإدارة محمد نور أعرج وعدد من المسؤولين المعاونين له.



وتركز اللقاء على سبل التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف تأمين الخدمات الفضلى لضيوف الرحمن من البلدين عبر التنسيق والتعاون بدءا" من موسم ١٤٤٨ ه، بناء على الخبرات المتوفرة في كل من البلدين.