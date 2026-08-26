الكرملين: بوتين والشرع ناقشا توطيد العلاقات في اتصال هاتفي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله توطيد الحوار السياسي والتعاون في التجارة ومجالات أخرى.وأوضح الكرملين، في بيان، أن الزعيمين أكدا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في التاسع من آب، والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم، بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا.