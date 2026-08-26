إيران تحث قطر على توضيح مصير طياريها المفقودين

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن إيران قالت إن قطر أبلغتها بأنها لا تعلم مصير طيارين إيرانيين مفقودين منذ إسقاط طائرتهم بعد دخول المجال الجوي القطري، وحثت الدوحة على تكثيف جهود معرفة وضعهم.



كما قالت إيران إنها تتواصل عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، لكنها لم تتلق حتى الآن ردا واضحا من قطر بشأن طياريها.