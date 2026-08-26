الكرملين: مدير "سي آي إيه" أجرى في موسكو مباحثات مع الاستخبارات الروسية ولم يلتقِ بوتين

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنّ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف، زار موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات "مع الاستخبارات الروسية"، ولكنه لم يلتقِ الرئيس فلاديمير بوتين.



وقال بيسكوف للصحافيين، بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، "كانت هناك اتصالات بين أجهزة الاستخبارات، ولكن لم يجرِ أي لقاء مع الرئيس الروسي"، واصفا المحادثات بأنّها "إيجابية" ورافضا التعليق على القضايا التي ركّزت عليها.

