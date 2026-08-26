رويترز: أميركا تحقق في اختراق بيانات شركة مع تنامي المخاوف من هجمات مرتبطة بإيران

تحقق السلطات الأميركية، بحسب وكالة رويترز، في واقعة اختراق بيانات استهدف شركة صغيرة متخصصة في تصنيع تقنيات لمرافق المياه، مما يسلط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني التي تهدد البنية التحتية.لكن الشركة، ومقرها كانساس، لم تكن فيما يبدو جزءا من حملة يُشتبه في ارتباطها بإيران ضداستهدفت محطات مياه في مينيسوتا وولايات أخرى، والتي بدأت في يوليو تموز.وأكدت الشركة ومكتب التحقيقات الاتحادي وقوع الهجوم على شركة مايكرو-كوم في أولاثي بولاية كانساس، وهو ما لم يبلغ عنه من قبل.وأعلنت جماعة باراكودا للقرصنة الإلكترونية مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة حديثة العهد نسبيا تستخدم أسلوب طلب الفدية وتقول إنها مدفوعة بالربح وليست مدعومة من أي حكومة.