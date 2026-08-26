أردوغان: شعوب المنطقة ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية ومتحدة ومتعاونة

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شعوب المنطقة ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية ومتحدة ومتعاونة.



وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الذكرى السنوية الـ955 لانتصار معركة ملاذكرد بولاية في جنوب شرقي تركيا.