الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة "لن تحقق شيئا" بالضغط الاقتصادي

رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ "الولايات المتحدة لن تحقق شيئا" من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنتها، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء إيسنا.



ووفق إيسنا، فقد قال بزشكيان "بالنظر إلى الإجراءات التي اتخدتها الحكومة، لن تحقق أميركا أي شيء بالضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة، تماما كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب".